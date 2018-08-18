Жарит дальше: синоптики дали знойный прогноз погоды в Украине

В Украине в субботу, 18 августа, сохранится теплая погода.

Дожди и грозы ожидаются в западных, центральных и северных областях, сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины температура будет колебаться в пределах 25-29º тепла. В центре страны и на севере ожидают от +26 до +31 градусов.

На востоке и юге будет жарко и сухо. Местами температура достигнет 34º тепла.

В Киеве - дождь с грозой, ночью +14...+17°, днем +25...+27°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение выходных, 18-19 августа, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди, а на остальной территории будет жарко.