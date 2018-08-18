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Жарит дальше: синоптики дали знойный прогноз погоды в Украине

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В Украине в субботу, 18 августа, сохранится теплая погода.

Дожди и грозы ожидаются в западных, центральных и северных областях, сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины температура будет колебаться в пределах 25-29º тепла. В центре страны и на севере ожидают от +26 до +31 градусов.

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Синоптик предупредила об "интересной" погоде в Украине

На востоке и юге будет жарко и сухо. Местами температура достигнет 34º тепла.

В Киеве - дождь с грозой, ночью +14...+17°, днем +25...+27°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение выходных, 18-19 августа, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди, а на остальной территории будет жарко.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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