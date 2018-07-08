Жара возвращается: синоптики предупредили о перемене погоды в Украине

В Украине,в воскресенье, 8 июля, ожидается переменная облачность.

Так, в восточных и большинстве центральных областей без осадков, на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°С, на юге до 20°С.

Днем в западных областях 19-24°С, в южной, восточной части и в Днепропетровской области 27-32°С, на остальной территории 22-27°С.

В Киеве - переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о погоде с "сюрпризом" 8 июля.