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Жара возвращается: синоптики предупредили о перемене погоды в Украине

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В Украине,в воскресенье, 8 июля, ожидается переменная облачность.

Так, в восточных и большинстве центральных областей без осадков, на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 11-16°С, на юге до 20°С.

Днем в западных областях 19-24°С, в южной, восточной части и в Днепропетровской области 27-32°С, на остальной территории 22-27°С.

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В Киеве - переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о погоде с "сюрпризом" 8 июля.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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