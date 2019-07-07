Жара возвращается: синоптики дали прогноз на Ивана Купала в Украине

В Украине в воскресенье, 7 июля, опять пройдут дожди, но станет значительно теплее.

Так, ночью без осадков, утром, днем в западных, северных и центральных областях кратковременный дождь, гроза, на Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +24...+29 градусов. На юге местами +30...+33 градуса.

Жара в Украине

В Киеве ночью без осадков, днём кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днём +26...+28 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, лето 2019 года может оказаться самым жарким за последние несколько десятков лет.

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