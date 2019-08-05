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Жара возвращается: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

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В Украину со вторника придет потепление. Температура воздуха быстро прогреется до +27 градусов.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, к середине недели в стране и вовсе будет +30.

"Уже со вторника воздух начнет прогреваться, завтра ожидается +20… +27 градусов, только на севере и северо-востоке еще задержатся +19… +22 градуса. Далее – выше. И в середине недели уже будем хекать и краснеть из-за +30 градусов", – отметила синоптик.

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По ее словам, при этом на западе Украины 6 августа пройдут дожди, также осадки ожидаются на Луганщине.

"Однако в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода. Юго-западный ветер слегка будет махать хвостом, 5-10 метров в секунду. То есть, тех штормовых порывов выходных дней не будет", – отметила Диденко.

Жара возвращается: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В Киеве 6 августа ожидается солнечная, сухая, умеренно теплая погода .

"Температура воздуха ближайшей ночью невысокая, +10… +12 градусов, стратегические пледы держите неподалеку, а вот днем ​​воздух уже начнет прогреваться. Завтра в столице ожидается +23… +25 градусов", – добавила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа в Украине будет переменчивая погода. Ожидаются сильные порывы ветра.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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