Жара возвращается: синоптик дала прогноз по Украине

Во вторник, 20 августа, азорский антициклон достигнет Украину, поэтому в регионах будет преобладать сухая солнечная погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, только в западных областях ожидаются грозовые дожди.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей ожидается +28 +33 градуса. На севере и западе предусматривается +25 +30 градусов.

Жаркая погода 24 канал

"В дальнейшем жара усилится: в восточных областях, в центре и на юге местами вероятно +35 +37 градусов", - добавила синоптик.

По ее прогнозу, 22 августа свежее станет на западе, а с 23 августа жара ослабеет и в северной части страны.

В Киеве 20 августа будет сухо солнечно и жарко, максимальная температура воздуха около +30 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на курортах Украины в августе уже не будет так жарко, как в предыдущие два месяца лета, однако искупаться и позагорать удастся.

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