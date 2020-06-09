В среду, 10 июня, в большинстве областей Украины ожидается солнечная погода, столбик термометра покажет более 30 градусов.

Как сказано в прогнозе Украинского гидрометцентра, дожди с грозами пройдут лишь в западных регионах страны, а также в Житомирской и Винницкой областях. При этом тепло в западных областях сохранится: от 23 до 28 градусов.

В остальных регионах будет более жарко и сухо, от 30 до 35 градусов. В Киеве также от +30 до +32.

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, летом 2020 года в Украине прогнозируют жару. Однако, по прогнозам синоптиков, также высока вероятность потопов на территории страны.