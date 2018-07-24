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Жара усилится: синоптик предупредила о непростой погоде в Украине

1.1тЧитать новость на украинском

Западный циклон Галина продолжит формировать погоду в Украине и в среду, 25 июля, поэтому в большинстве областей снова местами пройдут дожди и грозы, а в отдельных местах – ливни и шквалы.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха также существенно не поменяется.

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"В среду жара будет господствовать на Востоке и Юге: +28… +33 градуса. На Западе - +21… +26. На остальной территории - +24… +28 градусов", - отметила синоптик.

В Киеве 25-го июля циклон "поганяет дожди и постучит грозами". Максимальная температура воздуха около +25 градусов.

"Влажность начнет сдерживаться, а жара крепнуть со второй половины недели, ближе к выходным", - добавила Диденко.

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Напомним ранее синоптики дали прогноз на целый месяц.

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Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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