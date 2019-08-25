Жара усилится: синоптик дала прогноз по Украине

В понедельник, 26 августа, антициклон Corina принесет сухую и солнечную погоду в Украину.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в Карпатах и в Прикарпатье местами пройдут дожди.
"Температура воздуха упорно держится за те показатели столбиков термометров, которые ей еще принадлежат по сезонному праву. В понедельник ожидается +26 +33 градуса", - написала она.
Жаркая погода
РБК-Украина
В Киеве 26 августа будет сухо, солнечно и около +28 градусов.
"Кому надо свежее, 29 августа, в четверг, температура воздуха в столице понизится на несколько градусов, где-то до +23, +24 градусов", - добавила Диденко.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диденко поделилась прогнозом погоды на последнюю неделю лета в Украине.
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