Жара усилится: синоптик дала прогноз по Украине

В понедельник, 26 августа, антициклон Corina принесет сухую и солнечную погоду в Украину.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в Карпатах и в Прикарпатье местами пройдут дожди.

"Температура воздуха упорно держится за те показатели столбиков термометров, которые ей еще принадлежат по сезонному праву. В понедельник ожидается +26 +33 градуса", - написала она.

Жаркая погода РБК-Украина

В Киеве 26 августа будет сухо, солнечно и около +28 градусов.

"Кому надо свежее, 29 августа, в четверг, температура воздуха в столице понизится на несколько градусов, где-то до +23, +24 градусов", - добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диденко поделилась прогнозом погоды на последнюю неделю лета в Украине.

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