Жара уйдет, продолжатся грозы: синоптик уточнила прогноз по Украине

Погода в Украине в среду, 24 июня, станет прохладнее – жара ослабеет до +23 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram. В течение дня температура в большинстве областей будет +23..+27 градусов. На западе +20..+25 градусов, на юге и юго-востоке +26..+30 градусов.

Кроме того, в Украине будет бушевать перенасыщенная влагой воздушная масса – дожди с грозами вероятны в большинстве областей, кроме Сумской, Харьковской и Луганской.

Сложной остается ситуация на реках Прикарпатья и Буковины – там длительные дожди вызывают серьезные подъемы уровней воды, разрушения мостов, дорог, сел и подтопления хозяйств.

В Киеве 24-го июня кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ожидается от + 23 до +25 градусов.

Погода в Украине / Telegram Погода от Натальи Диденко

Отметим, в результате интенсивных дождей и порывов ветра 22 и 23 июня затопило восемь областей Украины, преимущественно на западе. Там поднялся уровень воды в реках, затопило дома, размыло дороги, повалены деревья и частично разрушилась дамба.

Из-за наводнений в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлено второй (оранжевый) уровень безопасности, введены чрезвычайные меры безопасности. Уровень воды в реках поднялся до 2 метров, размыты дороги, подтоплены мосты и частично разрушено дамбу. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей, а также доставляют воду и еду.

Погода в Украине / Telegram Погода от Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье мощные ливни вызвали локальные потопы. Дожди с градом привели к подтоплению более 40 домохозяйств и разрушения 4 мостовых переходов.