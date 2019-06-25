Жара спадает: синоптик уточнила прогноз по Украине

В Украине в среду, 26 июня, будет сухо, ясно и солнечно - погоду будет определять антициклон.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, днем ожидается +25 +30 градусов, на юге и востоке, до +30 +34 градусов.

По ее словам, в четверг, 27 июня, в Украину придет атмосферный фронт и принесет на запад и север грозовые дожди.

Жаркая погода 24 канал

В Киеве 26 июня будет солнечно, максимальная температура воздуха +27 +29 градусов.

"Поскольку фронт - холодный, то в тылу, за фронтом, распространится холодный воздух и в течение пятницы, субботы и воскресенья в большинстве областей Украины жара спадет до +18 +23 градусов", - добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине ожидается в течение всего июня и июля. 11 и 12 июня 2019 в Киеве наблюдались самые жаркие ночи за последние 138 лет.

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