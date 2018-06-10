Жара с сюрпризом: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 10 июня, Украину ожидает преимущественно сухая и солнечная погода.

Однако без сюрпризов не обойтись. В центре и на севере могут пройти дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Так, осадков станет меньше и без гроз. Покапает на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской областях и на юге, кроме Крыма и Запорожской области.

Дневная температура на востоке будет 22-24 тепла, а ночью и вовсе холодно – 9-11. В остальных областях до 28 тепла днем и до 15 ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2018 года средняя месячная температура воздуха будет составлять +18 +22, что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.