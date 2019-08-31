Жара прощается? Синоптики уточнили прогноз на последний летний день в Украине

В последний день лета, 31 августа, в Украине будет тепло, местами столбики поднимутся до +33.

Как сообщает Укргидрометцентр, синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 11-16°, на севере Левобережья местами 8-10°, в западных областях и на побережье морей 14-19°; днем 26-31°, на Закарпатье до 33°.

Погода в Украине Иллюстрация

В Киеве на 31 августа синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 28-30°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко уточнила, что в субботу, 31 августа, в Украине будет солнечно и сухо, однако вероятны дожди в северных регионах.

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