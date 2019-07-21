Жара перед похолоданием? Синоптики уточнили прогноз по Украине

В Украине в воскресенье, 21 июля, будет жарко и сухо. Столбики термометров поднимутся выше 30 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. "Преимущественно без осадков, лишь ночью в центральных областях, днем в западной части местами ожидается небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", – сказано в сообщении.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 24-29°, на Закарпатье и юге страны 30-33°.

Лето в Украине Иллюстрация

В Киеве 21 июля без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптиков, погода в Украине в последнюю неделю июля порадует комфортным температурным режимом. После жарких выходных (20-21 июля) ожидается небольшое похолодание.

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