Жара отступит: в Украину идет похолодание с дождями и грозами

В четверг, 16 августа, в Украине несколько спадет жара - температура воздуха опустится до +25 +29 градусов, на части территории пройдут дожди.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, на западе страны похолодает уже в среду, 15 августа, а на следующий день - в северных областях, включая Киев.

"Дожди с грозами, локальные и неоднородные, пройдут в четверг в западных и северных областях. На остальной территории - сухо", - написала она.

По словам синоптика, 16 августа, благодаря деятельности холодного атмосферного фронта, температура в столице упадет до +28 +29 градусов. Есть вероятность локального дождя с грозой.

"В дальнейшем, до Спаса (19 августа. - Ред.), ситуация будет такой: по западу и северу будут ходить периодические местные дожди с грозами, +25 +29 градусов, можно жить. А на юге, на востоке и в большинстве центра (разве что в Винницкой области будет немного легче) будет кусаться злая жара и светить палящее солнце", - добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик рассказала прогноз погоды в Украине до конца недели.