Жара отступит: синоптик дала свежий прогноз погоды по Украине

Погода в Украине в среду, 9 июля, будет свежей. В частности, отойдет сильная жара на юге, востоке и центре страны. На остальной территории возможны дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook. Температура воздуха в течение дня ожидается в западных, в большинстве центральных и северных областях +20..+26 градусов, в южной части, в восточных областях и в Днепре и районах +26..+29 градусов.

Дожди, преимущественно небольшие, возможны в четверг на западе и севере Украины, а также в Винницкой области, местами грозы. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет сухая солнечная погода.

Прогноз погоды на 9 июля Facebook Натальи Диденко

В Киеве завтра облака будут меняться с солнцем, возможно локально небольшой дождь, температура воздуха в течение дня +23..+24 градуса.

Диденко подчеркнула, что к выходным столбики термометров поднимутся до +28..+31 градуса. Однако, уже со вторника, температура воздуха вернется в комфортные пределы.

Прогноз погоды на 9 июля Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этого лета в Украине.