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Жара не пройдет: синоптик дал прогноз на июль и август в Украине

6.4тЧитать материал на украинском

Кардинальных изменений погоды в последнюю неделю июня, а также в остальные два месяца лета в Украине, ожидать не стоит.

Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань. Так, он согласен с прогнозом Укргидрометцентра, в котором заявили, что температура сохранится на уровне +30 градусов, пишет "Апостроф".

При этом прохладнее будет в западных регионах страны. Там ожидается от 25 до 28 градусов с отметкой плюс.

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Погода в Украине

Joinfo

По его словам, жару следует ожидать весь июль и часть августа. "Эта жара, которую мы ощущаем сейчас, закончится только 15 августа", – сказал Горбань.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам, погода в Украине на протяжении первых месяцев лета будет жаркой и довольно дождливой.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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