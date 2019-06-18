Жара не отступает: синоптик уточнила прогноз по Украине

В среду, 19 июня, на территории Украины удержится жаркая погода, местами пройдут дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в течение дня предполагается +28... +33 градуса, в западных областях +26... +29 градусов.

Кратковременные дожди с грозами возможны на западе, востоке и в Полтавской области. Есть незначительная вероятность дождя в Одесской области. На остальной территории — без осадков.

В Киеве 19 июня будет сухо и жарко, около +30 градусов.

24 канал

По предварительным прогнозам, ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня.

"Постепенно: сначала запад, затем север, центр и уже с 26-27 июня станет легче на юге и востоке", — уточнила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач дал украинцам советы, как пережить адскую жару.

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