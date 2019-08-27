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Жара не отступает: синоптик дала прогноз по Украине на конец лета

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В Украине до конца недели будет преобладать сухая малооблачная воздушная масса.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха будет высокой, 28 августа на западе и юге прогнозируется +28... +33 градуса.

На севере, востоке и в большинстве центральных областей ожидается +24... +29 градусов.

29 августа на севере и востоке станет свежее, +22... +26 градусов. Однако в дальнейшем снова буде тепло.

Жара не отступает: синоптик дала прогноз по Украине на конец лета
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Жаркая погода

Жаркая погода

24 канал

По прогнозу Диденко, 1-2 сентября в Украине практически везде будет жарко.

Как сообщал OBOZREVATEL, осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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