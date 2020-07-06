Жара набирает обороты: синоптики уточнили погоду в Украине на понедельник

В понедельник, 5 июля, жара продолжит господствовать в Украине, дожди вероятны только в западных регионах.

По прогнозам Укргидрометцентра, температура там ожидается от 29 до 32 градусов тепла днем, а ночью опустится до +15...+18.

Остальная территория страны продолжит изнывать от жары. В северных регионах ожидается от +30 до +34 днем, и +16...+19 ночью. В центральных и восточных регионах ожидается еще более горячий воздух – от +32 до +38 градусов днем, и +17...+23 градуса ночью.

Не обрадует прохладой погода и южные области. Там синоптики прогнозируют от +33 до +38 градусов тепла.

Дожди днем ожидаются только во Львовской, Закарпатской и Волынской областях.

Погода на 6 июля. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков с 8 июля в Украине грядет похолодание.