Жара на юге и грозы на западе: появился свежий прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 9 августа, на большей части территории Украины установится умеренно теплая летняя погода без дождей. Исключением станут только западные регионы, где ожидаются грозы.

Температура воздуха в основном будет колебаться от +24...+28 градусов днем и от +14...+16 ночью, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

На западе в последний выходной недели днем пройдут грозы, но к ночи они прекратятся. Столбики термометров поднимутся до +25...+28 днем и +15...+17 ночью.

Север и центр дожди обойдут стороной, погода будет теплой и солнечной. Дневная температура установится на уровне +25...+28 и +14...+18 в ночное время суток.

Погода в Украине на 9 августа Укргидрометцентр

На востоке ситуация будет аналогичной: сухо, тепло, днем прогнозируется +24...+28 градусов, ночью – +14...+17.

Тем временем на юге 9 августа стоит ждать настоящей летней жары: будет сухо, и воздух прогреется до +30...+33 днем и +19...+21 ночью.

В Киеве в последний день недели также будет сухо и тепло: днем порядка +26...+28, а ночью +16...+18.

Погода в Киеве Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным украинских синоптиков, август в Украине будет умеренно теплым, средняя суточная температура установится на уровне 19-24 градусов тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – в районе 16-17 градусов. Уровень дождей не превысит допустимый по территории страны, но местами ожидается их дефицит.