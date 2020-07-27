Жара может усилить смертельный риск коронавируса, – эксперты

Коронавирус и экстремальная жара может быть опасной комбинацией.

По мнению экспертов, из-за того, что миллионы людей в стране не имеют работы и вирус заставляет уязвимых людей оставаться в своих домах, пандемия усугубляет риск теплового удара, пишет CNN.

"Это верно с точки зрения коронавируса, но если у вас нет достаточного охлаждения или вы не можете контролировать температуру в вашем доме, вы можете этого не делать", – сказал исследователь экстремальной жары и здоровья Дейв Гондула.

Социальная изоляция оказывается проблемой, когда речь идет о сильной жаре, поскольку возрастает риск получить тепловой удар даже не выходя из дома.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за период с начала пандемии COVID-19 значительно мутировал и в определенной степени стал более опасным для людей, что подтверждают научные исследования.