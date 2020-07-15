Жара и засуха становятся катастрофическими: синоптик рассказала об изменении климата в Украине

Из-за изменений климата жара и засуха становятся все более катастрофическими для Украины. Климатические зоны начали смещаться на север.

Как рассказала в интервью УНИАН начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, сейчас в Украине периоды сильной жары меняются рекордными ливнями, участились смерчи. По ее словам, такие события можно назвать климатическим шоком.

"То, что происходит, можно смело назвать климатическим шоком. Причем происходит это не только в Украине, но и в мире в целом. Ускоряются те события, которые прогнозировались достаточно давно из-за глобального потепления", – отметила она.

По ее словам, климатические зоны в Украине смещаются на север. Эта часть территории все больше приобретает черты северной степи. То есть, Полесье становится похожим на степь. Жара и засуха становятся все более катастрофическими.

"Очень много сейчас экстремальных погодных явлений. Они и раньше наблюдались, но теперь повторяются чаще, нехарактерные для своего развития сезона и не в свойственных им территориях", – добавила Адаменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые отмечают, что на Земле неумолимо меняется климат.