Жара и магнитные бури: синоптик дала прогноз на последние дни лета в Украине

Ближайшие выходные в Украине, 29-30 августа, порадуют теплой, сухой погодой и чистым небом с красивыми белыми кучевыми облаками.

Хотя при этом возможны и магнитные бури. Таким прогнозом на конец лета поделилась на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Лето помашет нам в свои заключительные субботу-воскресенье солнцем и теплом, что бывает крайне редко", – написала она.

По ее словам, в субботу температура воздуха повысится – на Черниговщине и Сумщине в течение дня предполагается +23... +26 градусов, а на остальной территории – до +25... +30. Тогда как в воскресенье в Украину придет настоящая жара – местами столбики термометров поднимутся до +33 градусов.

В Киеве выходные будут с солнцем. Так, 29 августа в столице потеплеет до +27 градусов, а 30-го вернутся жаркие летние +30.

Карта погоды в Украине 29-30 августа (Facebook Натальи Диденко)

"Зонты не нужны, только панамки, темные очки, шорты и футболки... В субботу-воскресенье ожидают активизацию магнитного поля Земли, то есть, магнитные бури. Поэтому, собираясь уехать на уикэнд, прихватите с собой, кто нуждается, что-то от головы, артериального давления", – предупредила Диденко.

Она добавила, что погода в конце августа будет замечательной для прогулок, загорания, купания, сидения на траве, дружеских разговоров и наблюдения за тем, как лето 2020-го пакует чемоданы.

Прогноз синоптика на последние выходные лета 2020-го в Украине (Facebook Натальи Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в сентябре ожидается дождливая, но теплая погода. Осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.