Жара и грозы: Укргидрометцентр уточнил прогноз погоды на субботу

Синоптики спрогнозировали жару и грозы в Украине. Фото Рixabay.

Погода в Украине в субботу, 27 июня, будет преимущественно сухой и жаркой, только в некоторых регионах ожидаются кратковременные осадки.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, в западных, а днем и в северо-восточных областях страны, местами кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер ожидается преимущественно южный, в юго-восточной части северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью по стране прогреется до +14+19 градусов, днем 26-31 тепла.

В западных областях будет прохладнее – от 23 до 25 градусов, в Карпатах ночью +12+17, днем до 23 тепла.

Прогноз погоды в Украине на 27 июня Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду в Украине в июле: жару резко будут сменять дожди.