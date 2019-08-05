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Жара и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

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Во вторник, 6 августа, в Украине ожидается преимущественно сухая жаркая погода, только на западе страны возможны осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. "6 августа в Украине без осадков, лишь днем в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза", – сказано в сообщении.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей 11-16°; днем 22-27°.

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Погода 8 августа

Погода 8 августа

Скриншот

Отметим, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украину со вторника, 6 августа, придет потепление. Температура воздуха быстро прогреется до +27 градусов.

Погода в Украине 6 августа

Погода в Украине 6 августа

WMW.BY

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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