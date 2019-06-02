Жара и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на начало недели

В понедельник, 3 июня, в Украине на большинство территории будет жаркая и солнечная погода, но местами пройдут грозовые дожди.

В Укргидрометцентре отметили, что в отдельных районах юга и востока страны будет наблюдаться град и шквалы 15-20 м/сек. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек.

В среднем температура ночью 12-17 градусов тепла, в южной части 17-22 выше ноля. Днем ожидается 25-30 с отметкой плюс, на Прикарпатье +19+24.

В Киеве 3 июня будет без осадков. Температура ночью 15-17, днем 27-29 градусов тепла.

Во вторник, 4 июня по Украине снова пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью +12+17, в южных областях +15+20. Днем ожидается +24+29, на Прикарпатье 20-23 выше ноля.

В столице 4 июня также ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м / сек. Температура ночью 14-16, днем 26-28 с отметкой плюс.

Прогноз погоды на 3 июня в Киеве Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 3 июня Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 4 июня Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 4 июня в Киеве Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине на протяжении первых месяцев лета будет жаркой и довольно дождливой. "Пики" температур ожидаются 12-16 июня и 22-31 июля.

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