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Жара и грозы: синоптик дала прогноз на выходные по Украине

3.5тЧитать материал на украинском

На территории Украины в выходные дни, 15-16 июня, прогнозируется сухая и жаркая погода, местами пройдут дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, температура воздуха составит +30... +35 градусов. В Карпатах +25... +29 градусов.

Локальные дожди с грозами пройдут 15 июня на севере и в Винницкой области.

Также грозовые дожди ожидаются в воскресенье на западе, на остальной территории — сухо, солнечно.

Жара и грозы: синоптик дала прогноз на выходные по Украине
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Жаркая погода

Жаркая погода

24 канал

В Киеве в выходные дни прогнозируется жаркая погода, +30... +33 градуса. Грозовой дождь возможен в субботу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июне и июле прогнозируется аномальная жара, воздух будет прогреваться выше 30 градусов.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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