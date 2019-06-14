Жара и грозы: синоптик дала прогноз на выходные по Украине

На территории Украины в выходные дни, 15-16 июня, прогнозируется сухая и жаркая погода, местами пройдут дожди.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, температура воздуха составит +30... +35 градусов. В Карпатах +25... +29 градусов.
Локальные дожди с грозами пройдут 15 июня на севере и в Винницкой области.
Также грозовые дожди ожидаются в воскресенье на западе, на остальной территории — сухо, солнечно.
Жаркая погода
24 канал
В Киеве в выходные дни прогнозируется жаркая погода, +30... +33 градуса. Грозовой дождь возможен в субботу.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июне и июле прогнозируется аномальная жара, воздух будет прогреваться выше 30 градусов.
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