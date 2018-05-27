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Жара и грозы: прогноз погоды до конца мая

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До конца мая в Украине установится солнечная погода без осадков, только в последний день весны в западных областях пройдут дожди с грозами, при этом постепенно будет повышаться и температура воздуха.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 28 мая температура воздуха останется на уровне воскресных показателей, жарче всего будет в Николаевской и Херсонской областях – от 24 до 26 градусов, а прохладней всего в Черниговской и Сумской областях, от 22 до 24 градусов.

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Во вторник, 29 мая по всей стране без осадков, столбик термометра продолжит движение вверх, на западе Украины ожидается от 25 до 27 градусов тепла, а в южных областях воздух прогреется до 28-29 градусов выше нуля.

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В среду, 30 мая погода останется такой же. Средняя температура воздуха по стране днем от 24 до 26 градусов, дождей не предвидится.

В четверг, 31 мая температура воздуха по Украине будет оставаться высокой, но в западных областях – Черновицкой. Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской – пройдут грозы и сильный дождь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни мая в Украине ожидается повышение температуры воздуха.

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Темы
Погода в ОдессеПогода в КиевеПогода во ЛьвовеПогода в ХарьковеПогода в ДонецкеПогода в ЗапорожьеПогода в КарпатахПрогноз погоды
Место
Украина
Объект
Укргидрометцентр
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