Жара и грозы: появился свежий прогноз погоды в Украине

Погода в Украине в первый рабочий день недели, 27 августа, будет малооблачной и теплой. Только в некоторых западных областях возможен дождь с грозами.

Так, во вторник температура воздуха в течение дня составит +26… +32 градуса, сообщает "Укргидрометцентр".

Жарче всего будет на Закарпатье и в Одесской области: +30… +32 , а прохладнее всего - в Сумской области, где температура поднимется до +25… +27 градусов.

Ветер обещает быть преимущественно северо-восточным со скоростью 3-8 метров в секунду .

В Киеве днем ожидается 26-28 тепла, без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о смене температуры в Украине.

26 августа антициклон Corina принес сухую и солнечную погоду в Украину.

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