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Жара и грозы: появился прогноз погоды в Украине на начало недели

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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В Украине начало недели будет жарким

В Украине начало недели будет жарким. ISIC Ukraine

В понедельник, 6 июля, на большей части территории Украины ожидается сухая и жаркая погода. Впрочем, на западе и в части восточных, центральных и южных областей возможны грозы и дожди.

Об этом на своей странице в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко. Она пояснила, что такой погодный контраст обусловлен встречей двух антициклонов Xabl и Winfried.

Встреча антициклонов

Встреча антициклонов Facebook Натальи Диденко

"Антициклоны пытаются поздороваться, но социальная дистанция не позволяет этого сделать в полной мере – мешает атмосферный фронт и линия схождения. Значительная часть территории Украины 6 июля будет находиться среди антициклонической погоды – будет сухо и солнечно. Однако в западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, а в дневные часы, скорее после обеда или вечером, вот та линия восхождения может спровоцировать локальные осадки вдоль полосы от Сумщины – Харьковщины через Черкасскую область до южных областей (кроме Запорожья)", – написала Диденко.

Локальные осадки, которые спровоцирует линия схождения антициклонов

Локальные осадки, которые спровоцирует линия схождения антициклонов Facebook Натальи Диденко

Что касается температурных показателей, то они будут очень высокими. Такая тенденция будет сохраняться в течение первой половины следующей недели.

По словам синоптика, в понедельник, 6 июля, в большинстве регионов Украины ожидаются максимальные +30...35 градусов. А на юге, востоке и в центральной части – местами +35...+39 градусов. Что же касается западных областей, то там в течение дня прогнозируются +25...30 градусов.

В Киеве первый рабочий день недели обещает быть сухим, солнечным и жарким, +30...+32 градуса. Однако уже во вторник, 7 июля, в столице пройдут грозовые дожди, местами возможны сильные ливни и шквалы. Однако в ночь на Ивана Купала будет сухо и тепло.

Похолодание придет в Киев лишь 8 июля, ожидается, что тогда температура воздуха может стремительно снизиться до + 19...20 градусов.

Что касается остальных регионов Украины, то там жара начнет спадать 9-10 июля. Прежде всего речь идет о юге, востоке и центре.

Наталья Диденко

  • Как сообщал OBOZREVATEL:

  • народный синоптик Владимир Деркач предположил, что июль и август в Украине будут очень теплыми и даже жаркими. Что касается дождей, то их якобы будет всего несколько в июле, но они усилятся во середине августа.

  • В свою очередь заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова считает, что жара в последний месяц лета действительно будет, но ее постоянно будут перебивать волны холода.

УкраинаПрогноз погодыНаталья Диденко
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