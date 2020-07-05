Жара и грозы: появился прогноз погоды в Украине на начало недели

В понедельник, 6 июля, на большей части территории Украины ожидается сухая и жаркая погода. Впрочем, на западе и в части восточных, центральных и южных областей возможны грозы и дожди.

Об этом на своей странице в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко. Она пояснила, что такой погодный контраст обусловлен встречей двух антициклонов Xabl и Winfried.

Встреча антициклонов Facebook Натальи Диденко

"Антициклоны пытаются поздороваться, но социальная дистанция не позволяет этого сделать в полной мере – мешает атмосферный фронт и линия схождения. Значительная часть территории Украины 6 июля будет находиться среди антициклонической погоды – будет сухо и солнечно. Однако в западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, а в дневные часы, скорее после обеда или вечером, вот та линия восхождения может спровоцировать локальные осадки вдоль полосы от Сумщины – Харьковщины через Черкасскую область до южных областей (кроме Запорожья)", – написала Диденко.

Локальные осадки, которые спровоцирует линия схождения антициклонов Facebook Натальи Диденко

Что касается температурных показателей, то они будут очень высокими. Такая тенденция будет сохраняться в течение первой половины следующей недели.

По словам синоптика, в понедельник, 6 июля, в большинстве регионов Украины ожидаются максимальные +30...35 градусов. А на юге, востоке и в центральной части – местами +35...+39 градусов. Что же касается западных областей, то там в течение дня прогнозируются +25...30 градусов.

В Киеве первый рабочий день недели обещает быть сухим, солнечным и жарким, +30...+32 градуса. Однако уже во вторник, 7 июля, в столице пройдут грозовые дожди, местами возможны сильные ливни и шквалы. Однако в ночь на Ивана Купала будет сухо и тепло.

Похолодание придет в Киев лишь 8 июля, ожидается, что тогда температура воздуха может стремительно снизиться до + 19...20 градусов.

Что касается остальных регионов Украины, то там жара начнет спадать 9-10 июля. Прежде всего речь идет о юге, востоке и центре.