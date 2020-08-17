Жара и грозовые дожди: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине

17 августа в Украине будет жарко, но местами с дождями.

Погоду в Украине в понедельник, 17 августа, будет определять поле повышенного атмосферного давления и теплый воздух, который распространяется с Балкан.

Поэтому в этот день будет солнечно и жарко, однако в западных областях вероятные ливни и грозы. Такой прогноз на начало недели дает Укргидрометцентр.

В частности, в северных областях в понедельник без осадков. Столбики термометров поднимутся до +29. Такая же температура ожидается в центре, хотя в этих регионах будет облачно с прояснениями.

На Закарпатье, в Карпатах, днем и на Прикарпатье ожидается кратковременный дождь, гроза, а в остальных западных областях без осадков. Ветер переменных направлений, воздух прогреется до +26... +29 градусов.

Погода в Украине 17 августа (meteo.gov.ua)

Жителей южных регионов 17 августа ожидает переменная облачность, температура до +30 градусов и легкий северо-западный ветер.

На востоке осадков в этот день не предвидится, хотя солнце иногда будет прятаться за облаками, а столбики термометров покажут до +29 градусов.

В Киеве температура воздуха в понедельник будет в пределах +27... + 29 градусов, осадков не прогнозируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, август в Украине будет умеренно теплым, средняя суточная температура будет колебаться в пределах +19... +24 градусов . В Карпатах немного прохладнее – в пределах 16-17 градусов. Уровень дождей не превысит допустимый на территории страны, но местами ожидается их дефицит.

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