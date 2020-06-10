Завтра, 11 июня, в Украине будет доминировать жара до +35 градусов. Только на западе страны могут пролится ливневые дожди с грозами.

Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко в своем телеграм-канале. По ее словам, погода в Украине пока сильно не изменится.

Жара и грозовые дожди: озвучен свежий прогноз погоды

Синоптик отметила появление линии восхождения воздушных потоков на западе страны (желтая линия на карте).

Жара и грозовые дожди: озвучен свежий прогноз погоды Телеграм-канал Погода від Наталки Діденко

"Вдоль этой линии скапливаются кучево-дождевые облака, выпадают дожди и гремят грозы. Местами дожди переходят в ливни и могут возникать шквалы. Вот такая ситуация будет завтра над Западом Украины", – отметила метеоролог.

По ее словам, еще одним островком неустойчивой погоды является циклон Octavia над Черным морем.

Циклон Octavia над Черным морем Телеграм-канал Погода від Наталки Діденко

"Он подкинет дождей немного на Турцию, немного к нам, в Крым", – написала Диденко.

На остальной территории Украины – область повышенного атмосферного давления, сухая ясная погода.

Жара 11-го июня в Украине будет доминировать, днем ​​+29...+35 градусов, на Западе будет свежее, +24...+28 градусов. В ночные часы ожидается +17...+22 градуса, в западных областях +13...+18 градусов.

Ветер в Украине восточный, небольшой или умеренный.

В Киеве в четверг +31...+33 градуса, без осадков.

Синоптик обещает ослабление жары и возвращение дождей уже в ближайшие выходные, 13-14 июня. При этом на востоке Украины сохранится высокая температура.

"Поэтому пока внимательно прислушайтесь к себе, присматривайтесь к прогнозу погоды и показателям температуры воздуха – выбирайте правильное и здоровое отношение к жаре, не увлекайтесь чрезмерно солнцем или кондиционером", – советует Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине июль 2020 года будет жарким и сухим.Ожидается продолжительный засушливый период.

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