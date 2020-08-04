Жара и грозовые дожди: озвучен свежий прогноз погоды в Украине

Со среды, 5 августа, в Украину снова вернется летняя жара. В то же время западные регионы столкнутся с грозовыми дожди.

Правда, они будут незначительными. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Среда в Украине будет жаркой. Много будет солнца и белых красивых кучевых облаков, хорошей погоды", – написала она.

По ее словам, днем 5 августа жители большинства областей могут рассчитывать на температуру воздуха в пределах +27... +32 градусов.

Карта погоды в Украине 5 августа (Facebook Наталья Диденко)

Вместе с тем в западной части Украины подойдет атмосферный фронт, поэтому там ожидаются периодические грозовые дожди.

Как подчеркнула синоптик, ночью осадки и грозы будут более интенсивными, днем они ослабеют, но вероятность останется. Тогда как на Тернопольщине и Хмельнитчине – без существенных осадков.

Вероятность дождей в Украине 5 августа (Facebook Наталья Диденко)

В областях, где будут идти дожди, температура воздуха опустится – примерно +22... +26 градусов.

В Киеве 5 августа будет солнечно и жарко, до +30 градусов.

Прогноз синоптикини (Facebook Наталья Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, август 2020 года в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.