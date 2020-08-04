Жара и грозовые дожди: озвучен свежий прогноз погоды в Украине

Марина Лисничук Общество 16:25, 4.08.2020 Обновлено: 16:36, 4.08.2020

Со среды, 5 августа, в Украину снова вернется летняя жара. В то же время западные регионы столкнутся с грозовыми дожди.

Правда, они будут незначительными. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Среда в Украине будет жаркой. Много будет солнца и белых красивых кучевых облаков, хорошей погоды", – написала она.

По ее словам, днем 5 августа жители большинства областей могут рассчитывать на температуру воздуха в пределах +27... +32 градусов.

Карта погоды в Украине 5 августа
(Facebook Наталья Диденко)

Вместе с тем в западной части Украины подойдет атмосферный фронт, поэтому там ожидаются периодические грозовые дожди.

Как подчеркнула синоптик, ночью осадки и грозы будут более интенсивными, днем они ослабеют, но вероятность останется. Тогда как на Тернопольщине и Хмельнитчине – без существенных осадков.

Вероятность дождей в Украине 5 августа
(Facebook Наталья Диденко)

В областях, где будут идти дожди, температура воздуха опустится – примерно +22... +26 градусов.

В Киеве 5 августа будет солнечно и жарко, до +30 градусов.

Прогноз синоптикини
(Facebook Наталья Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, август 2020 года в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Мэр Тернополя пригрозил власти из-за блокады города "красной" зоны: подумали, что вы – хозяева?

В Беларуси объявили срочную мобилизацию в области на границе с Россией

Тернополь и Луцк взбунтовались против карантина. Накажут ли мэров и что грозит городам "красной" зоны

Стефанчук не исключил проведение референдума об особом статусе Донбасса

Нападение в поезде УЗ: украинцы предложили ввести раздельные места для женщин и мужчин