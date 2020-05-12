Жара и дожди: синоптики сообщили, какие регионы обойдет непогода в Украине
Во вторник, 12 мая, практически по всей территории Украины по прогнозу синоптиков ожидаются дожди с грозами.
Осадков не будет только в восточных и южных областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Так, на востоке и юге страны средняя температура днем прогнозируется +23+25, ночью +11+13 градусов. Грозовые дожди лишь затронут Одесскую и Николаевскую области.
В центральных регионах днем столбики термометра покажут +20+22, ночью +11+13 градусов. Непогода сместится на север, где средняя температура днем будет +19+21, а ночью +12+14 градусов.
На западе Украины 12 мая будет самая низкая средняя температура днем +14+16, но ночью практически не изменится +12+14.
В Киеве сегодня также пройдут дожди с грозами. По прогнозу метеорологов, в столице воздух прогреется до +19+21 днем и +12+14 градусов ночью.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине.