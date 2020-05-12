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12 мая • обновлено в 04:56
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Жара и дожди: синоптики сообщили, какие регионы обойдет непогода в Украине

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Во вторник, 12 мая, практически по всей территории Украины по прогнозу синоптиков ожидаются дожди с грозами.

Осадков не будет только в восточных и южных областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Так, на востоке и юге страны средняя температура днем прогнозируется +23+25, ночью +11+13 градусов. Грозовые дожди лишь затронут Одесскую и Николаевскую области.

Прогноз погоды на 12 мая

Прогноз погоды на 12 мая

В центральных регионах днем столбики термометра покажут +20+22, ночью +11+13 градусов. Непогода сместится на север, где средняя температура днем будет +19+21, а ночью +12+14 градусов.

Погода в Украине 12 мая

Погода в Украине 12 мая

Укргидрометцентр

На западе Украины 12 мая будет самая низкая средняя температура днем +14+16, но ночью практически не изменится +12+14.

В Киеве сегодня также пройдут дожди с грозами. По прогнозу метеорологов, в столице воздух прогреется до +19+21 днем и +12+14 градусов ночью.

Погода в Киеве 12 мая

Погода в Киеве 12 мая

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода Укргидрометцентр
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