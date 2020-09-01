Жара и дожди: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 2 сентября

В Украине 2 сентября на большей территории страны будет переменная облачность без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Средняя температура днем в большинстве регионов составит +31...+35 градусов.

Прохладнее будет на западе страны. В Ужгородской, Львовской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях возможны дожди.

Температура воздуха ночью там составит +13...16 градусов, а днем не поднимется выше +23..27 градусов.

В других регионах будет значительно теплее – ночью +14…+20 градусов, днем - до +31…+35. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Наибольшая жара ожидается в Николаевской области – там воздух прогреется днем до +36 градусов.

В Киеве 2 сентября будет жарко и сухо. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +31…+33. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Карта погоды в Украине на 2 сентября. Укргидрометцентр

Напомним, погода в Украине в сентябре ожидается дождливой, но теплой. Осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине будет летней до середины сентября. В то же время ожидаются кратковременные периоды похолодание.