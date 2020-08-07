Жара и дожди с грозами: появился прогноз погоды в Украине на субботу

В Украине на субботу, 8 августа, спрогнозировали жаркую погоду, местами пойдут дожди с грозами.

Жарче всего будет на юге страны, сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

В целом по Украине осадков не ожидается, только днем в прикарпатских областях местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер обещают северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +14+19, днем от 25 до 30 градусов. В южных регионах ночью прогнозируют от 18 до 23 тепла, днем +30+35.

В Киеве в субботу осадков не будет, днем 27-29 тепла, ночью 16-18.

Прогноз погоды на 8 августа. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали в ближайшие выходные, 8-9 августа, в Украине жаркую летнюю погоду почти без осадков.