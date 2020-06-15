Жара и дожди с градом: синоптик дала свежий прогноз погоды в Украине

В Украине во вторник, 16 июня, ожидается жаркая, но одновременно дождливая погода.

Грозовые дожди с градом охватят большую часть территории страны. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, периодические грозы в этот день будут греметь почти повсеместно, кроме Сумщины, Харьковщины и Луганщины. Ветер будет с востока, умеренный, но с порывами.

"Если гроза – вероятность локальных шквал и града", – предупредила синоптик.

Она отметила, что температура воздуха по стране существенно не изменится. Во вторник днем ожидается +25... +30, в восточных областях до +28... +33 градусов.

А вот в Киеве 16 июня будет с неустойчивой погодой, временами возможен дождь с грозой. Ночью столбики термометров в столице покажут +18... +20, днем поднимутся до +26... +28 градусов.

Карта погоды в Украине 16 июня

Диденко отмечает, что во второй половине этой недели температура воздуха в Украине попытается вновь вернуть сильную жару, повысится на 2-4 градуса.

"Однако, по предварительным прогнозам, со следующей недели, с 22-го июня, воздух снова станет свежим. Поэтому заранее заключайте дела рабочие и ленивые согласно погоде и прогнозе погоды", – добавила она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Украину 14 июня накрыли мощные бури. Сильные дожди и порывы ветра обесточили 348 населенных пунктов в 9 областях, произошло падение 32 деревьев, подтопленными оказались 49 домов. А на Буковине непогода размыла дороги в нескольких селах.