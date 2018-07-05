Жара и дожди повсюду: детальный прогноз погоды в Украине на 7 дней

В ближайшие семь дней в Украину ворвутся дожди, которые будут сопровождаться по-летнему жаркой погодой.

Об этом в своем блоге на сайте opinion.biz.ua написала синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее словам, в пятницу, 6 июля, погоду Украины будет определять атмосферный фронт, который принесет осадки на западе, в северных, а также в Винницкой, Полтавской и Черкасской областях.

Местами также пройдут грозы.

На остальной территории будет солнечно сухо и ясно. Температура воздуха порадует комфортом в течение дня везде в Украине +24… +28 градусов.

В субботу, 7 июля, влажная погода с локальными дождями охватит уже большую часть территории Украины.

И только в Крыму, Николаевской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях осадков не предвидится. К тому же во всех областях потеплеет на 2-4 градуса, ожидается +25… +30 градусов. В Донецкой и Запорожской областях вероятно повышение температуры до +32 градусов.

В воскресенье, 8 июля, на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины будет сухо и жарко, +25… +32 градуса. В то же время на западе похолодает до +22… +25 градусов. Также в западной части и на севере в воскресенье пройдут местами грозовые дожди.

В понедельник, 9 июля, дожди снова распространятся на большинство областей, кроме юго-востока.

Температура воздуха ожидается в пределах +22… +27 градусов, на западе +18… +23, на востоке до +30 градусов.

"10 июля вероятность дождей – по всей территории Украины, однако характер осадков будет типично летним от облачности или нескольких капель до умеренной ливни. В западной части ожидается прохладная погода, +18… +22 градуса, на востоке будет самая высокая температура воздуха, +25… +30 градусов, на остальной территории - +22… +26 градусов", - уточнила Диденко.

Также 11-12 июля атмосферные фронты обусловят периодические дожди в большинстве областей Украины.

"В следующую среду на юге и востоке, а в четверг, 12 июля, на Петра и Павла, в западных и северных областях будет солнце, существенные осадки маловероятны. Температура воздуха будет колебаться в комфортных пределах, +24… +29 градусов", - говорит синоптик.

Напомним, ранее был озвучен прогноз погоды на июль в Украине.