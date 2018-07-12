Жара и дождь: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине установится теплая, местами даже жаркая погода, но при этом периодически также будут идти дожди.

Также, как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, 13-15 июля в южных, восточных, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, 13 июля на Сумщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В пятницу, 13 июля, ночью на западе страны, Винницкой, Житомирской и местами в Киевской области, а, днем по всей Украине, кроме восточных и большинства южных областей, пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Температура в южных, восточных областях и в Днепропетровской области ночью составит 17-22 градусов, днем 29-34. На остальной территории ночью 14-19, днем 23-28.

В Киеве будет облачно, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Воздух прогреется до 25-27 градусов.

В субботу-воскресенье, 14-15 июля, по всей территории страны будет переменная облачность.

14 июля ночью на Левобережье и в западных областях местами небольшие, днем в Украине, кроме юга, кратковременные дожди и грозы.

15 июля в восточных, западных областях, днем и на севере Левобережья грозовые дожди, на остальной территории без осадков.

Температура в западных областях ночью 10-15, днем 17-22 градусов. В южных и восточных областях ночью 18-23, днем 29-34. На остальной территории ночью 13-18, днем 23-28 градусов.

В Киеве будет сухо, лишь днем 14 июля возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 16-18, днем около 25.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на весь месяц.