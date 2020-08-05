Жара и без осадков: появился прогноз погоды в Украине на четверг

В четверг, 6 августа, погода в Украине будет жаркой, местами до 35 градусов, и без осадков.

Выше всего температура воздуха поднимется на юге и востоке, сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

В четверг, ожидается северо-восточный ветер 5-10 м/с.

Днем по стране прогнозируют +28+33 градуса, в южных, восточных и Днепропетровской областях – до 35 градусов. В Карпатах от 19 до 24 градусов. Ночью по Украине +13+18.

В столице днем до 30-32 тепла, ночью от 16 до 18 градусов.

Осадков на территории страны 6 августа не ожидается.

Прогноз погоды в Украине на 6 августа. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно другому прогнозу, во второй половине четверга в Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях возможны дожди с грозами.