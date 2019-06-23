Жара, град и шквалы: синоптики дали неоднозначный прогноз по Украине

В Украине в воскресенье, 23 июня, одна часть страны опять будет страдать от аномальной жары, а другая сможет передохнуть, благодаря осадкам.

Так, в западных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы, в Карпатском регионе местами значительный дождь; температура ночью 13-18°, днем 23-28°, сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории прогнозируется сухая и жаркая погода, лишь в Винницкой и Житомирской областях – кратковременный дождь и гроза; температура ночью 16-21°, днем 29-34°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах кое-где град и шквалы 15-20 м/с.

Погода в Украине Иллюстрация

В Киеве 23 июня без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 20°, днем 31-33°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по предварительным прогнозам синоптиков,ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня.

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