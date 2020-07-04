Жара до 38 градусов и грозы: появился прогноз погоды в Украине на 4 июля

В субботу, 4 июля, погода в Украине будет кардинально отличаться в разных ее частях. Так, запад, север и часть центральных дождей зальют дожди, а на востоке и юге будет сухо и настоящая летняя жара.

Температура воздуха в этих регионах поднимется до +38 градусов, тогда как в тех областях, где будут бушевать грозы, ожидается относительная прохлада. Такой прогноз обнародовали на сайте Укргидрометцентра.

На западе дождливая погода сохранится и днем, и ночью. Кроме того, все усугубят порывы ветра до 5-10 м/с. Воздух днем прогреется до +24...+27, а ночью – до +14...+17.

Север и часть центральной Украины ожидает аналогичная погода. Грозы в них будут круглые сутки, а столбики термометров не поднимутся выше +26...+29 днем и +16...+18 ночью.

Погода в Украине на 4 июля Сайт Укргидрометцентра

Что касается востока и юга, то там наоборот будет настоящая жара и не прогнозируется осадков. Дневная температура в этих частях Украины достигнет +34...+38 градусов, а ночная – +21...+23.

В Киеве первый выходной недели обещает быть дождливым и умеренно теплым: +26...+28 днем и +18...+20 ночью.

Погода в Киеве на субботу Сайт Укргидрометцентра

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