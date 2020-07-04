Жара до 38 градусов и грозы: появился прогноз погоды в Украине на 4 июля
Погода в Украине. ГолосUA
В субботу, 4 июля, погода в Украине будет кардинально отличаться в разных ее частях. Так, запад, север и часть центральных дождей зальют дожди, а на востоке и юге будет сухо и настоящая летняя жара.
Температура воздуха в этих регионах поднимется до +38 градусов, тогда как в тех областях, где будут бушевать грозы, ожидается относительная прохлада. Такой прогноз обнародовали на сайте Укргидрометцентра.
На западе дождливая погода сохранится и днем, и ночью. Кроме того, все усугубят порывы ветра до 5-10 м/с. Воздух днем прогреется до +24...+27, а ночью – до +14...+17.
Север и часть центральной Украины ожидает аналогичная погода. Грозы в них будут круглые сутки, а столбики термометров не поднимутся выше +26...+29 днем и +16...+18 ночью.
Погода в Украине на 4 июля Сайт Укргидрометцентра
Что касается востока и юга, то там наоборот будет настоящая жара и не прогнозируется осадков. Дневная температура в этих частях Украины достигнет +34...+38 градусов, а ночная – +21...+23.
В Киеве первый выходной недели обещает быть дождливым и умеренно теплым: +26...+28 днем и +18...+20 ночью.
Погода в Киеве на субботу Сайт Укргидрометцентра
Как сообщал OBOZREVATEL:
народный синоптик Владимир Деркач предположил, что июль и август в Украине будут очень теплыми и даже жаркими. Что касается дождей, то их якобы будет всего несколько в июле, но они усилятся во середине августа.
В свою очередь заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова считает, что жара в последний месяц лета действительно будет, но ее постоянно будут перебивать волны холода.