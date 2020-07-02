Жара до +37 и грозовые ливни: синоптики дали прогноз на выходные

Погода на выходных, 4 и 5 июля, будет местами отмечаться жарой, порою дождями с грозами.

Как сообщил украинский Гидрометцентр, в субботу, 4 июля, продолжат лить сильные дожди с грозами на западной Украине. Днем температура воздуха составит от +22 до +28, ночью – от +13 до +18 градусов.

Дожди ожидают в Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях. В центральной части Украины температура будет колебаться от +29 до +34 градусов.

Восток страны окажется во власти жары. Воздух днем ​​прогреется до +36, ночью до +22. На юге будет солнечно – от +31 до + 36 днем ​​и от +20 до +24 ночью.

Прогноз погоды на 4 июля (Украинский Гидрометцентр)

В воскресенье, 5 июля, жара охватит почти всю территорию Украины, кроме западных областей.

Дожди с грозами там не прекратятся, температура составит от +24 до +29 градусов.

На востоке, юге, севере и центре столбик термометра поднимется днем до +37, ночью до +22.

Погода на 5 июля (Украинский Гидрометцентр)

Как сообщал OBOZREVATEL, июль-август в Украине обещает быть очень теплым и даже жарким. Однако высокие температуры будут прерываться волнами холода.