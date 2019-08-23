Жара до +34: синоптик дала прогноз по Украине на День Независимости

В Украине 24 августа, в День Независимости, ожидается сухая погода, только на западе пройдут грозовые дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в восточных, центральных областях и на юге предполагается сильный ветер.

На западе ожидается +24 +28 градусов, на севере и в Винницкой области +27 +29 градусов.

Погода в Украине 24 канал

На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет жарко, + 29 +34 градуса.

В Киеве в День Независимости будет солнечная погода, без осадков, +27 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, осень в Украине в 2019 году будет довольно изменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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