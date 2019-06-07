Жара до +34: синоптик дала прогноз на выходные по Украине 

В выходные дни, 8-9 июня, на территории Украины ожидается жаркая, местами дождливая погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в западных, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами в Одесской, Николаевской и Харьковской областях пройдут кратковременные грозовые дожди.

"При грозах возможно усиление дождя в ливни, шквалы и град", — уточнила она.

По прогнозу синоптика, на остальной территории — большинство востока, на юге и местами центр — сухая воздушная масса.

Иллюстрация 24 канал

Температура воздуха будет высокой — жара. В дневные часы столбики термометров достигнут +26... +32 градусов, на юге и востоке местами до +32... +34 градусов, в западных областях в воскресенье посвежеет до +22... +27 градусов.

В Киеве 8-9 июня есть вероятность кратковременных дождей с грозами. Жара достигнет +28... +30 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшую неделю ожидаются интенсивные дожди, которые будут сопровождаться жаркой погодой.

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