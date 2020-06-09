Жара до +33: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине

Погода в Украине в начале рабочей недели 9-10 июня будет по-настоящему жаркой. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в регионах будет выше +30 градусов.

При этом в западных регионах ожидаются грозовые дожди, сообщает пресс-служба Укргидрометцнетра.

Так, во вторник, 9 июня, во всех регионах будет жарко и солнечно. Средняя температура воздуха днем будет +30+32 градусов, ночью +16+18. Лишь на западе из-за обильных осадков температура понизится до +24+26 градусов, ночью +12+14.

Погода в Украине на 9 июня Укргидрометцентр

В среду, 10 июня, столбики термометра доберутся до отметки +31+33 градусов, ночью +17+19. При этом в западных областях снова продолжат идти дожди. В регионе будет немного прохладнее: +23+25 градусов, ночью +14+16.

Погода в Украине на 10 июня Укргидрометцентр

В Киеве 9-10 июня прогнозируется солнечная и жаркая погода. Днем столбики термометра покажут +30+32, ночью +16+18. Осадков в столице не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, появился прогноз погоды на лето в Украине.