Жара до +32 и грозы: синоптик дала прогноз погоды на выходные в Украине

В выходные, 18-19 июля, в Украине будет жара и дожди с грозами.

В Украине в субботу и воскресенье, 18-19 июля, ожидается ухудшение погоды. В частности, всю ее западную часть охватят сильные дожди с грозами.

Кое-где они могут переходить в ливни, быть с градом и шквалами. Таким прогнозом на выходные поделилась на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Я не знаю, как бороться с градом и как обезопасить овощи и имущество от этого, но все же предупредить – мой долг", – подчеркнула она.

По данным синоптика, осадки в эти дни также могут распространиться до Житомирской, Винницкой и Киевской областей. Хотя в этих регионах они будут периодическими и локальными.

В то же время на остальной территории в эти выходные будет преобладать сухая погода. В субботу, 18 июля, вероятность местных дождей с грозами вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина к Кропивницкого.

Карта погоды в Украине 18-19 июля (Facebook Наталья Диденко)

Ветер будет с востока, небольшой или умеренный. А температура воздуха обещает быть комфортной: днем в пределах +25... 29 градусов, на юге до +29... +32, в западных областях дожди освежать воздух на 2-4 градуса.

В Киеве суббота и воскресенье тоже ожидаются солнечными, с температурой воздуха до +28 градусов.

"Небольшие по масштабу дожди решатся походить по столице в отдельных районах во вторую половину дня. Летние выходные пусть будут с хорошими людьми и лучшими украинскими пейзажами", – подытожила свой прогноз Диденко.

Прогноз синоптика (Facebook Наталья Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, август 2020 года в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.