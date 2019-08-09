Жара до +32 и дожди: синоптики уточнили прогноз по Украине

В Украине в пятницу, 9 августа, будет жарко, но в некоторые регионы опять придут осадки.

Как сообщает Укргидрометцентр, в восточных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях, днем и на севере страны местами пройдет кратковременный дождь, гроза, на остальной территории – без существенных осадков.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 21°; днем 23-29°, на юге и в Закарпатье 26-32°.

Жара в Украине Иллюстрация

В Киеве ночью – без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

Как сообщал OBOZREVATEL, на курортах Украины в августе уже не будет так жарко, как в предыдущие два месяца лета, однако искупаться и позагорать удастся.

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