Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Жара до +32 и дожди: синоптики уточнили прогноз по Украине

235 Читать материал на украинском

В Украине в пятницу, 9 августа, будет жарко, но в некоторые регионы опять придут осадки.

Как сообщает Укргидрометцентр, в восточных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях, днем и на севере страны местами пройдет кратковременный дождь, гроза, на остальной территории – без существенных осадков.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 21°; днем 23-29°, на юге и в Закарпатье 26-32°.

Новости
Где ждать внезапные ливни: прогноз погоды в Украине на 9 августа от ObozTV

Жара в Украине

Жара в Украине

Иллюстрация

В Киеве ночью – без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

Жара до +32 и дожди: синоптики уточнили прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, на курортах Украины в августе уже не будет так жарко, как в предыдущие два месяца лета, однако искупаться и позагорать удастся.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...